Пенсионер из Приморья отправился из Москвы в Кавалерово на электротрицикле

Николаю Пянзову, отправившемуся в трудное путешествие, 67 лет. Он уверен, что сможет проехать весь маршрут, используя лишь энергию солнца. Для этого приморцу пришлось усовершенствовать свой электротрицикл. В довесок к скутеру Николай с товарищем соорудили лёгкий прицеп, в котором есть маленький холодильник, место для хранения продуктов и самых необходимых вещей. Там же, в крайнем случае, можно и заночевать. На крыше прицепа расположились фотоэлектрические панели — устройства, преобразующие солнечный свет в электрическую энергию. Как рассказал Пянзов, готовился он к поездке долго.