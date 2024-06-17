Пенсионер из Приморья отправился из Москвы в Кавалерово на электротрицикле

Житель Приморья решил преодолеть расстояние от Москвы до посёлка Кавалерово, где он живёт, на электроскутере. Об этом сообщил Telegram-канал «Газета “Северное Приморье”».
Николаю Пянзову, отправившемуся в трудное путешествие, 67 лет. Он уверен, что сможет проехать весь маршрут, используя лишь энергию солнца. Для этого приморцу пришлось усовершенствовать свой электротрицикл. В довесок к скутеру Николай с товарищем соорудили лёгкий прицеп, в котором есть маленький холодильник, место для хранения продуктов и самых необходимых вещей. Там же, в крайнем случае, можно и заночевать. На крыше прицепа расположились фотоэлектрические панели — устройства, преобразующие солнечный свет в электрическую энергию. Как рассказал Пянзов, готовился он к поездке долго.
Непростым оказалось начало путешествия в Москве. На то, чтобы выбраться из столицы, ушло двое суток. Так как транспортное средство тихоходное (25 км/ч), на улицах с оживлённым движением возникали проблемы, и дважды Николая останавливали сотрудники ГАИ. Однако, проверив документы и узнав о цели удивительного вояжа, удивлялись, претензий не предъявляли и даже фотографировались с необычным путешественником.
На сегодняшний день странник уже преодолел около 1000 километров, стараясь объезжать стороной большие города, где на улицах нужно соблюдать определённую скорость.
Электротрицикл добрался до Волгоградской области, здесь случилась первая поломка. Сейчас машина проходит лёгкий ремонт, который не внёс в планы приморца никаких изменений. Николай всё также уверен, что к концу лета он закончит свой тур по России в родном Кавалерово.