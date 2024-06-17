Погодные условия будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область России.
Прогнозируется переменная облачность. Утром и днем на большей части территории — дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы по востоку республики местами — сильные дожди.
Ветер днем северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Воздух прогреется до 21−27 градусов, по северо-востоку — до 18−20.
Сегодня в Беларуси ожидаются дожди и грозы
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных районах Беларуси сегодня ожидаются грозы, в дневные часы по востоку местами — сильные дожди. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Погодные условия будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область России.