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Сегодня в Беларуси ожидаются дожди и грозы

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных районах Беларуси сегодня ожидаются грозы, в дневные часы по востоку местами — сильные дожди. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 57% 762 мм рт. ст. +22°

Погодные условия будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область России.

Прогнозируется переменная облачность. Утром и днем на большей части территории — дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы по востоку республики местами — сильные дожди.

Ветер днем северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Воздух прогреется до 21−27 градусов, по северо-востоку — до 18−20.