Сегодня в Беларуси ожидаются дожди и грозы

Погодные условия будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область России.



Прогнозируется переменная облачность. Утром и днем на большей части территории — дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы по востоку республики местами — сильные дожди.



Ветер днем северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Воздух прогреется до 21−27 градусов, по северо-востоку — до 18−20.