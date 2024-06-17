Настоящее лето придет в Приморье — синоптики назвали даты жары в крае

Радостную новость сообщил главный синоптик Приморья: ближайшие пару дней осадки отступят от края, сообщает ИА PrimaMedia. Между тем приморцы буквально «затаили дыхание» в ожидании тепла и солнца. Когда в регионе начнется настоящее лето и начнется ли вообще, рассказал Борис Кубай.
По словам начальника Примгидромета, в следующие два дня дожди в крае прекратятся. Затем, в течение последующих еще двух дней, с севера на юг пройдет атмосферный фронт, то тут то там вызывая грозовые дожди, затем снова в течение нескольких дней дождей не будет. Вот такая она, приморская погода, непостоянная.
Уже завтра антициклон, центр которого находится над Чукоткой, попытается активизироваться и направить свои усилия на последовательное завоевание акватории Охотского моря, территории Сахалина и Приморского края, продвигаясь с северо-востока на юго-запад. Неся с собой более холодную, охотоморскую, воздушную массу, он создаст условия для ее столкновения с более прогретой воздушной массой материка, образуя тем самым атмосферный фронт и толкая его впереди себя, с севера на юг.
«В субботу, 22 июня, центр антициклона окажется над Японским морем вблизи Владивостока, где может простоять несколько дней», — озвучил прогноз Борис Кубай.
Во Владивостоке 18, 19 и 20 июня будет тепло, а вдали от моря в южной части города и вовсе жарко и душно. Самым «летним» днем синоптик назвал 20 июня: в этот день температура воздуха достигнет 30 и более градусов жары. С 21 июня, с поступлением охотоморской воздушной массы, станет существенно прохладнее.