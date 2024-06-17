Настоящее лето придет в Приморье — синоптики назвали даты жары в крае

Уже завтра антициклон, центр которого находится над Чукоткой, попытается активизироваться и направить свои усилия на последовательное завоевание акватории Охотского моря, территории Сахалина и Приморского края, продвигаясь с северо-востока на юго-запад. Неся с собой более холодную, охотоморскую, воздушную массу, он создаст условия для ее столкновения с более прогретой воздушной массой материка, образуя тем самым атмосферный фронт и толкая его впереди себя, с севера на юг.