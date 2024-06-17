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Блогер Mary Gu пришла в шок от фена и шампуня в отеле Новосибирска

По её словам, они полезны только для «лысеющего деда».

Источник: Соцсети

Mary Gu приезжала в Новосибирск для выступления на «Черника Music Fest». Она остановилась в одном из городских отелей.

В своём tg-канале блогер написала впечатления от пребывания в номере. Её сильно возмутил слабый фен.

«Нажимаешь на кнопочку — работает, отпускаешь — выключается и перегревается через три секунды (потом еще тридцать нужно ждать, чтобы включить)», — написала Mary Gu.

Она считает: это сделано специально, чтобы технику не украли.

Кроме фена, девушку разозлили шампуни и бальзамы. Она заявила, что они пригодны только для «лысеющего деда».

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