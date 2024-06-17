Кратковременные дожди ожидаются в Хабаровском крае 18 июня

В центральных районах края местами ожидаются дожди. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах от +3 до +12 градусов, днем прогреется до +10…+22 градусов. Ветер будет переменный, северный и северо-западный, со скоростью от пяти до 12 метров в секунду, с порывами до 15−20 метров в секунду в Комсомольском, Солнечном и Амурском районах.