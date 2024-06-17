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Кратковременные дожди ожидаются в Хабаровском крае 18 июня

Ветер у побережья может усилиться до 20 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 57% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

18 июня в Хабаровском крае прогнозируются кратковременные дожди, особенно в Аяно-Майском районе. Минимальная температура ночью составит +3 градуса. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду в прибрежных районах Охотского моря. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Хабаровске ночью ожидается небольшой дождь, а в течение дня осадки не прогнозируются. Температура ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов, днем поднимется до +16…+18 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от шести до 13 метров в секунду.

На юге края в некоторых местах возможны кратковременные осадки. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днем ожидается от +15 до +20 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

В центральных районах края местами ожидаются дожди. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах от +3 до +12 градусов, днем прогреется до +10…+22 градусов. Ветер будет переменный, северный и северо-западный, со скоростью от пяти до 12 метров в секунду, с порывами до 15−20 метров в секунду в Комсомольском, Солнечном и Амурском районах.

На севере региона также возможны дожди, особенно в Аяно-Майском районе. Ночью температура воздуха составит от +3 до +10 градусов, днем ожидается от +5 до +13 градусов. Ветер будет дуть преимущественно северных направлений, со скоростью от пяти до 14 метров в секунду, с порывами до 15−20 метров в секунду вдоль побережья Охотского моря.