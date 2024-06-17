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Житель Пермского края отсудил у работодателя больше полумиллиона

Руководство систематически задерживало заработную плату.

В Добрянке местный житель засудил своего работодателя за задержку заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Речь идет об инциденте, который произошел между прикамцем и ООО «ТЕХВЭБ». Мужчина взыскал с недобросовестного работодателя около полумиллиона рублей.

«В феврале 2024 года трудовой договор был расторгнут по инициативе работника. С ноября 2023 года по февраль этого года заработная плата не выплачивалась. Решением суда исковые требования истца удовлетворены частично» — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пользу работника было взыскано более полумиллиона. В эту сумму вошли невыплаченная заработная плата, проценты за ее задержку и компенсация морального вредаю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, в Пермском крае осудили мужчину, который пытался зарезать жену. Ему дали семь лет колонии особого режима.