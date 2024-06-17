Умер один из основателей ОПС «Уралмаш» Игорь Маевский

В Екатеринбурге умер Игорь Маевский, которого связывали с ОПС «Уралмаш». Об этом E1.RU сообщил осведомленный источник. «Ушел скоропостижно, из-за состояния здоровья», — приводит портал его слова.
Основателями ОПС «Уралмаш» считаются братья Григорий и Константин Цыгановы, к которым присоединились их родственники, соседи, одноклассники, знакомые.
В разные годы с ОПС связывали Сергея Терентьева, Александра Хабарова, погибшего в СИЗО в 2005 году, Сергея Курдюмова, Сергея Воробьева, Андрея Панпурина и других.
С 1991 года в Екатеринбурге шла война между «Уралмашем», «центровой» группировкой и «синими». Многие участники разборок были похоронены на Широкореченском кладбище.
Как сообщалось ранее, 3 октября 2021 года в Екатеринбурге на 61-м году жизни скончался бизнесмен Менир Фахртдинов, он был известен как Миша Черт и входил в ОПС «Уралмаш».