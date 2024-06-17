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Хабаровских школьников обучают действиям в чрезвычайных ситуациях

Подобные уроки проходят в Хабаровске на регулярной основе.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске проходят регулярные занятия по обучению школьников правильному поведению в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

На этот раз специалисты Центра ГО и ЧС администрации Хабаровска и Хабаровского предприятия магистральных электрических сетей посетили школу № 49, чтобы наглядно объяснить учащимся, как действовать в экстремальных ситуациях.

Эксперты рассказали школьникам о различных опасных ситуациях, в которые могут попасть дети, их друзья или близкие. В ходе занятия специалисты объяснили правила поведения, которые помогут избежать трагедии и сохранить жизнь и здоровье. Учащиеся активно участвовали в обсуждении приемов, которые могут спасти их и окружающих в случае чрезвычайного происшествия.

Для закрепления полученных знаний была проведена викторина, в которой ребята проверили свои умения и продемонстрировали понимание правильных действий в экстремальных условиях. Такие занятия позволяют школьникам чувствовать себя более уверенно и подготовлено в потенциально опасных ситуациях, что особенно важно в современном мире.

Подобные уроки проходят в Хабаровске на регулярной основе, формируя у детей необходимые навыки и знания для обеспечения их безопасности.

образование