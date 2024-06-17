Хабаровских школьников обучают действиям в чрезвычайных ситуациях

Эксперты рассказали школьникам о различных опасных ситуациях, в которые могут попасть дети, их друзья или близкие. В ходе занятия специалисты объяснили правила поведения, которые помогут избежать трагедии и сохранить жизнь и здоровье. Учащиеся активно участвовали в обсуждении приемов, которые могут спасти их и окружающих в случае чрезвычайного происшествия.