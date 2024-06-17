Собачья жизнь в Хабаровске начинает повторяться по кругу

К каким именно животным должно быть ответственное отношение? Речь же не идет только о собаках. В черте Хабаровска нередко встречают гостей из леса. В центре города как-то бегал увесистый кабанчик, а на «Ерофее» из вод Амура вышла косуля, в Южном районе города на детской площадке был замечен медведь. И каждому из этих животных нужно ответственное отношение: изъять и вернуть в дикую природу, так как не место лесным жителям в городе. Тем не менее такая простая мысль, изложенная в Конституции, в Хабаровске приобрела другие очертания. В какой-то момент стерлась грань — собаку и человека поставили на один уровень, объясняя это законом. Видимо, любители собак изобрели свой закон, и обществу предстоит новый вызов. Может быть, эти люди готовы стать имуществом или, наоборот, наделить собаку способностями, которые позволят отстаивать свободы и права, которыми обладает только человек? Как бы там ни было, но уличные собаки — имущество без хозяев, о чем было сказано выше. Другой вопрос, что с этим четвероногим имуществом делать?