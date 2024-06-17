Собачья жизнь в Хабаровске начинает повторяться по кругу

Вот если бы собаки умели говорить. Мысль интересная, ведь в споре о собачьей доле в Хабаровске высказываются все: зоозащитники, депутаты, представители власти, обычные горожане. Не спросили только… собак. Бездомные псы не читают законов, которые для их же блага издаются, и не обучены правилам благоустройства, иначе не гадили бы на детских площадках и газонах. Они не догадываются, сколько неудобств могут доставить людям, устроив перекличку ночью или традиционную весеннюю собачью свадьбу. Попробуем, рискнем посмотреть на собачью жизнь глазами хвостатых и бездомных и найти то, за что сами псы смогли бы сказать людям спасибо.
СОБАКИ — ЭТО ИМУЩЕСТВО
Собак об их собачьей доле не спрашивают не только потому, что они говорить не умеют. Как правило, говорят за них и отвечают за их действия владельцы. Разобраться в ситуации без официоза не получится, а потому вот вам небольшой экскурс в законодательство и судебную практику.
Согласно статье 137 ГК РФ, к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. Недопустимо жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.
В конце 2023 года Верховный суд России изучил спор гражданки, у которой погибла любимая собака, и мужчины, по вине которого все случилось. Автовладелец сбил четвероногого. Хозяйка пса требовала выплатить ей компенсацию. Суды нижестоящих инстанций отказали ей в удовлетворении иска, ВС РФ же отметил, что выводы апелляции и кассации «основаны на неправильном толковании норм материального права». Начал высокий суд со статей 2 и 18 Конституции РФ — права и свободы человека являются высшей ценностью, обязанность государства — их защищать. При этом законом охраняются не только имущественные права людей, но и неимущественные права и принадлежащие человеку нематериальные блага. Владелица животного компенсацию в итоге отсудила.
«Предусматривая ответственность в виде компенсации морального вреда за нарушения неимущественных прав гражданина или принадлежащие ему нематериальные блага, статья 151 Гражданского кодекса не устанавливает каких-либо ограничений в отношении действий, которые могут рассматриваться как основания для такой компенсации», — заявил Верховный суд.
В народе бытует мнение, что уличные собаки в городе принадлежат муниципалитету. Утверждение это породил постулат о том, что именно на муниципалитете лежит обязанность по организации работы с безнадзорными животными.
«Деятельность органов местного самоуправления по отлову безнадзорных животных осуществляется на основании федерального закона об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Также работа ведется на основании закона Хабаровского края о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца», — отметила помощник прокурора города Ирина Стицкая.
Да, муниципалитет обязан работать с бездомными псами, но утверждать, что это имущество муниципалитета — ошибка. А потому уличные псы были и будут бездомными и ничейными, бесхозным имуществом.
ЖИВОТНЫЕ — НЕ ЛЮДИ
Любители собак нет-нет да призывают оберегать четвероногих, ведь их право на жизнь защищено Конституцией Российской Федерации. В чем-то они правы. В основном документе страны животные упоминаются один раз в статье 114. Согласно этому положению правительство страны осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным.
К каким именно животным должно быть ответственное отношение? Речь же не идет только о собаках. В черте Хабаровска нередко встречают гостей из леса. В центре города как-то бегал увесистый кабанчик, а на «Ерофее» из вод Амура вышла косуля, в Южном районе города на детской площадке был замечен медведь. И каждому из этих животных нужно ответственное отношение: изъять и вернуть в дикую природу, так как не место лесным жителям в городе. Тем не менее такая простая мысль, изложенная в Конституции, в Хабаровске приобрела другие очертания. В какой-то момент стерлась грань — собаку и человека поставили на один уровень, объясняя это законом. Видимо, любители собак изобрели свой закон, и обществу предстоит новый вызов. Может быть, эти люди готовы стать имуществом или, наоборот, наделить собаку способностями, которые позволят отстаивать свободы и права, которыми обладает только человек? Как бы там ни было, но уличные собаки — имущество без хозяев, о чем было сказано выше. Другой вопрос, что с этим четвероногим имуществом делать?
«Спасибо» от собак
За домашних собак есть кому ответить — законным владельцам, а уличные псы предоставлены сами себе. Чтобы выжить, бездомные «хвосты» следуют основным инстинктам: прокормиться, найти место для отдыха и оставить потомство. Как животные следуют этим инстинктам, горожане могут увидеть воочию.
С едой у собак в Хабаровске все хорошо, и за это они сказали бы спасибо регоператору. От жителей разных районов города регулярно поступают жалобы на не вывезенный вовремя мусор, а возле него как раз «пасутся» четвероногие. Особую благодарность псы выразили бы тем, кто добровольно подкармливает бездомных животных. Кстати, таких кормильцев через суд могут признать законными владельцами «хвостов» со всеми вытекающими последствиями. Судебная практика по этому поводу уже сложилась. Например, жительница Кировской области регулярно кормила уличных псов. Ничего плохого в этом не было до тех пор, пока один из ее подопечных не напал на ребенка. Отвечать за действия животного кому-то надо, вот суд и признал хозяйкой кормилицу. За нападение собаки на ребенка женщину, теперь уже законную хозяйку, привлекли к административной ответственности. В Хабаровске таких прецедентов пока не было. А если будут, можно вообразить, сколько животных сразу обретет хозяев!
Особенно жалостливые хабаровчане додумались соорудить будки прямо у кафе. Инцидент случился в Южном районе и проиллюстрировал крайнюю непоследовательность защитников собак. Сначала они утверждали, что собаки могут накинуться на пьяного, и человек вроде как сам виноват — мол, спровоцировал агрессию запахом алкоголя. А если человек выходит из кафе, где ему за его же деньги наливали выпить, и рискует встретиться с хвостатыми? Он сам виноват, или все-таки есть некая нелогичность со стороны кафе: и клиентов поить, и собак жалеть? И это не говоря уже о том, что сам факт наличия будок рядом с кафе — нарушение санитарных норм. Эти будки и собаки исчезли после трагедии на улице Айвазовского. Тогда стая собак напала на мужчину, от полученных травм он скончался. Проблему бездомных собак уже невозможно было не замечать и в кафе, которое находилось на другой улице, но в том же районе, по многочисленным жалобам местных жителей нагрянули проверяющие.
Кормильцы уличных псов искренне верят, что совершают хороший поступок — спасают обездоленных от голода. В каком-то смысле они правы, но собака как существо, некогда прирученное человеком, вправе рассчитывать на регулярную и относительно сбалансированную кормежку, чего никак нельзя получить, будучи бездомным. Ведь неизвестно, когда и где перепадет очередной кусок с чужого стола. Вправе собаки рассчитывать и на место для отдыха. Однако кормильцы не торопятся брать животных домой и обеспечить им достойную жизнь, зачем-то мешают отловщикам забрать животных в приют. Могли бы сказать собаки за такую заботу спасибо? Как знать, среди людей мнения разнятся, возможно, и сами хвостатые бродяги начали бы спорить, кому живется весело и вольготно на улицах города…
ИЗ УЛИЧНОЙ В ДОМАШНЮЮ И НАОБОРОТ
Специалисты уверены — даже из взрослой уличной собаки можно сделать домашнюю, если правильно к этому подойти. Кирилл Дробинкин, начальник центра кинологической службы УМВД по городу Хабаровску, отметил:
«Любую собаку можно воспитать независимо от возраста. Человек должен понимать, что взять собаку с улицы — это значит нести ответственность: гулять с ней, тратить определенную сумму на специализированную еду, водить ее к ветеринару. Нужно учитывать тот факт, что если ранее человек никогда не держал собак по разным причинам: командировки, не разрешали родители или другие обстоятельства, будет определенный страх. Чтобы понимать, как себя вести с собакой, как научить ее, кто в доме хозяин, как обучить командам и прочему, на первых порах нужна консультация специалистов».
Редкий случай, если кто-то из горожан отважится принять у себя в доме взрослую собаку. А если и случаются индивидуальные порывы благородства, предпочтение отдают щенкам или совсем молодым особям. А как собачья поросль попадает на улицу? Не с неба падает, как говорят реалисты, их тоже выкидывают люди, которым жалко денег на стерилизацию собственных питомцев. За это «хвосты» точно не сказали бы спасибо людям, которые по закону несут ответственность за них. И если один поток бездомных псов (хоть и не всех) с горем пополам удалось пристроить в приюты, то уже этой весной на улицах появилось молодое пополнение среди хвостатых. Уж не стараниями ли тех самых нерадивых хозяев? Собачья жизнь в Хабаровске начинает повторяться по кругу: вновь образованные стаи, жалобы покусанных и испуганных горожан, взаимные претензии, а собаки тем временем просто следуют инстинктам. И, возможно, они сами могли бы сказать что-то в свою защиту, но, увы, миелофон пока не изобрели…