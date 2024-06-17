В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней

Таковы данные Обь-Иртышского УГМС.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области напомнили о правилах, которые стоит соблюдать в такую погоду.
Прежде всего, не стойте рядом с деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями и ЛЭП во время сильного ветра. Не стоит парковать в таких местах автомобили.
Если пошёл град, по возможности старайтесь не выходить из дома. От непогоды можно укрыться в подъездах зданий или пешеходных переходах. И не оставляйте без присмотра детей.
Напомним, что по предварительному прогнозу осадки в регионе прекратятся днём вторника, 18 июня.