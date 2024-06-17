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В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней

В Омской области в понедельник, 17 июня, вновь ожидаются опасные явления — сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 64% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: AP 2023

Таковы данные Обь-Иртышского УГМС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области напомнили о правилах, которые стоит соблюдать в такую погоду.

Прежде всего, не стойте рядом с деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями и ЛЭП во время сильного ветра. Не стоит парковать в таких местах автомобили.

Если пошёл град, по возможности старайтесь не выходить из дома. От непогоды можно укрыться в подъездах зданий или пешеходных переходах. И не оставляйте без присмотра детей.

Напомним, что по предварительному прогнозу осадки в регионе прекратятся днём вторника, 18 июня.