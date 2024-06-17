Мэр Сергей Шелест сообщил о снижении убыли населения в Омске

На этом фоне снизилась естественная убыль населения, этот показатель составил 4,7 тысячи человек, в 2022 году этот показатель составлял 5,3 тысячи человек. Меньше и миграционная убыль: она составила 1,7 тысячи человек, в прошлом году эта цифра равнялась 5,7 тысячи", — заявил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.