Мэр Сергей Шелест сообщил о снижении убыли населения в Омске

По словам Сергея Шелеста, обсуждались итоги 2023 года — появилась статистика Росстата, а также реализация комплексного плана мероприятий, направленных на преодоление негативных демографических тенденций.
"Согласно имеющимся данным, отмечается положительная динамика ряда демографических показателей. Так, зафиксировано снижение смертности с 14,6 тысячи человек в 2022 году до 13,3 тысячи в 2023 году.
На этом фоне снизилась естественная убыль населения, этот показатель составил 4,7 тысячи человек, в 2022 году этот показатель составлял 5,3 тысячи человек. Меньше и миграционная убыль: она составила 1,7 тысячи человек, в прошлом году эта цифра равнялась 5,7 тысячи", — заявил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Как отметил мэр Омска, положительные тенденции связаны с решениями президента РФ Владимира Путина по поддержке молодых и многодетных семей, развитию систем здравоохранения и образования. Руководитель Омска заявил, что муниципальные власти продолжат следовать курсом главы государства: будет расширен спектр мероприятий с участием детей, молодежи, семей и омичей пожилого возраста на всех доступных площадках.