Более 2,6 тысячи фур и легковушек стоит на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Более 700 легковых и почти 2 тысячи грузовых автомобилей стоит на границах Беларуси со странами Евросоюза, свидетельствую данные Госпогранкомитета Беларуси.
По данным ведомства, в понедельник утром скопления легковушек фиксируются на всех направлениях.
Так, в пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе стоит 60 авто. На границе Беларуси и Литвы в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» находится 220 и 100 машин соответственно. Больше всего легкового транспорта на польской границе в погранпереходе «Брест» — 350 машин.
Что касается очередей из большегрузов, то они тоже имеются по всем направлениям, но самым загруженным является литовское.
В двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой суммарно находится 1180 фур, из них 580 в «Каменном Логе» и 600 — в «Беняконях».
В погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией в очередях застряли свыше 650 большегрузов.
На польской границе в ПП «Козловичи» фур не так много — 50, но в этом же направлении в пункте пропуска «Брест» стоит 8 пассажирских автобусов.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.