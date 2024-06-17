Более 2,6 тысячи фур и легковушек стоит на границах Беларуси и ЕС

Так, в пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе стоит 60 авто. На границе Беларуси и Литвы в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» находится 220 и 100 машин соответственно. Больше всего легкового транспорта на польской границе в погранпереходе «Брест» — 350 машин.