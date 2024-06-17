В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты

«С 17 июня часть маршрутов Ялтинского горно-лесного заповедника закрывается на 21 день в связи с прогнозируемым установлением 4-го и 5-го классов пожарной опасности», — говорится в сообщении.
Для посещения будут закрыты Кореизская, Боткинская, Таракташская тропы, а также Иограф и Еврейская.
Кроме того, в связи с участившимися случаями возгораний запрет устанавливается на маршрутах, посещение которых в данный период особенно нежелательно, акцентируют в пресс-службе.
«Это маршруты, на которых есть насаждения хвойных молодняков, — они отнесены к первому классу природной пожарной опасности, а также имеющие труднодоступную местность для пожаротушения», — утверждают в ведомстве.
При этом часть эколого-просветительских маршрутов остается доступной для посещения при условии соблюдения требований противопожарной безопасности.
За нарушение этих требований законом предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Сумма штрафа в период действия особого противопожарного режима выросла и достигает 800 тысяч рублей.
7 июня, а Ялте, а также Симферопольском и Белогорском районах Крыма был объявлен пятый, наивысший класс пожарной опасности.