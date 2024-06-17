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В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. На территории Ялтинского горно-лесного заповедника с понедельника ограничивают посещение части туристических маршрутов и троп. Это связано с введением особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба «Заповедного Крыма».

«С 17 июня часть маршрутов Ялтинского горно-лесного заповедника закрывается на 21 день в связи с прогнозируемым установлением 4-го и 5-го классов пожарной опасности», — говорится в сообщении.

Для посещения будут закрыты Кореизская, Боткинская, Таракташская тропы, а также Иограф и Еврейская.

Кроме того, в связи с участившимися случаями возгораний запрет устанавливается на маршрутах, посещение которых в данный период особенно нежелательно, акцентируют в пресс-службе.

«Это маршруты, на которых есть насаждения хвойных молодняков, — они отнесены к первому классу природной пожарной опасности, а также имеющие труднодоступную местность для пожаротушения», — утверждают в ведомстве.

При этом часть эколого-просветительских маршрутов остается доступной для посещения при условии соблюдения требований противопожарной безопасности.

За нарушение этих требований законом предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Сумма штрафа в период действия особого противопожарного режима выросла и достигает 800 тысяч рублей.

7 июня, а Ялте, а также Симферопольском и Белогорском районах Крыма был объявлен пятый, наивысший класс пожарной опасности.

туризм и отдых