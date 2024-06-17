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Красноярский учёный назвал радиоактивные зоны в местах строительства метро

Радиоактивный фон в некоторых районах Красноярска, где строят метро, может превышать нормальные показатели в десятки раз.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Красноярский учёный Сергей Кургуз рассказал о том, как изменится радиоактивная обстановка в городе после строительства метро.

В интервью изданию NGS24.RU кандидат технических наук, эксперт в области радиогеологии Сергей Кургуз рассказал об изменении радиоактивной обстановки после строительства метров в Красноярске.

Сергей Кургуз — один из авторов так называемой карты радоновой опасности, которая показывает районы города, в которых превышен радоновый фон в десятки раз. К таким районам относятся Центральный, Октябрьский и Железнодорожный, а также район Бобрового лога.

Радон поднимается из почвы, оседая на первых этажах жилых домов, а также в подвалах. Его содержание превышает показатели в десятки раз. При норме в 200 беккерелей показания в некоторых районах составляют более 2 700.

А строительство метро, по словам исследователя, может ухудшить радоновую обстановку.

Учёный ссылается на опыт других мегаполисов — Санкт-Петербурга, Казани, Парижа, где давно действует метро. Из-за вибрации происходят подвижки грунта, появляются микротрещины в фундаментах и конструкциях, что повышает газопроницаемость в десятки раз.

Чтобы избежать проблем с высвобождением радона в домах учёный призывает обследовать подвалы в тех районах, где будут пролагаться тоннели и провести профилактику — улучшить изоляцию, смонтировать вентиляцию.

По словам Кургуза, радон — мощный канцероген, частички пыли которого могут привести к раку лёгких или трахеи. Он отмечает, что Красноярск исторически стоит на месте, где большое количество пород с содержанием урана, находящихся глубоко под землёй. Уран распадается, высвобождая радон, который попадает на поверхность.

На стадии проектирования ещё есть возможность принять меры по решению проблемы с радоном. Однако, по словам учёного, это дорого и сложно.

Добавим, что метро планируют построить к 2026 году.

Ранее сообщалось о том, что красноярское метро смогут строить в круглосуточном режиме.

экология