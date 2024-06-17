Красноярский учёный назвал радиоактивные зоны в местах строительства метро

По словам Кургуза, радон — мощный канцероген, частички пыли которого могут привести к раку лёгких или трахеи. Он отмечает, что Красноярск исторически стоит на месте, где большое количество пород с содержанием урана, находящихся глубоко под землёй. Уран распадается, высвобождая радон, который попадает на поверхность.