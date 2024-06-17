Красноярский учёный назвал радиоактивные зоны в местах строительства метро

Красноярский учёный Сергей Кургуз рассказал о том, как изменится радиоактивная обстановка в городе после строительства метро.
В интервью изданию NGS24.RU кандидат технических наук, эксперт в области радиогеологии Сергей Кургуз рассказал об изменении радиоактивной обстановки после строительства метров в Красноярске.
Сергей Кургуз — один из авторов так называемой карты радоновой опасности, которая показывает районы города, в которых превышен радоновый фон в десятки раз. К таким районам относятся Центральный, Октябрьский и Железнодорожный, а также район Бобрового лога.
А строительство метро, по словам исследователя, может ухудшить радоновую обстановку.
Учёный ссылается на опыт других мегаполисов — Санкт-Петербурга, Казани, Парижа, где давно действует метро. Из-за вибрации происходят подвижки грунта, появляются микротрещины в фундаментах и конструкциях, что повышает газопроницаемость в десятки раз.
Чтобы избежать проблем с высвобождением радона в домах учёный призывает обследовать подвалы в тех районах, где будут пролагаться тоннели и провести профилактику — улучшить изоляцию, смонтировать вентиляцию.
По словам Кургуза, радон — мощный канцероген, частички пыли которого могут привести к раку лёгких или трахеи. Он отмечает, что Красноярск исторически стоит на месте, где большое количество пород с содержанием урана, находящихся глубоко под землёй. Уран распадается, высвобождая радон, который попадает на поверхность.
На стадии проектирования ещё есть возможность принять меры по решению проблемы с радоном. Однако, по словам учёного, это дорого и сложно.
Добавим, что метро планируют построить к 2026 году.
Ранее сообщалось о том, что красноярское метро смогут строить в круглосуточном режиме.