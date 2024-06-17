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После июньского ливня Красноярск встал в пробки

Короткий, но мощный дождь превратил некоторые улицы в реки.

Над Красноярском пронесся мощный ливень. Около получаса потребовалось стихии, чтобы залить город так, что местами у легковушек скрывает колеса. По некоторым улицам текут настоящие реки.

К счастью, они не такие глубокие, чтобы машины глохли, — рассказывает один из оказавшихся в пути водителей, Юрий, — но все притормаживают, и моментально образовались пробки.

Юрий также рассказал, что сначала ливень шел даже с небольшим градом. На улице Профсоюзов перекрыто движение из-за того, что под путепроводом скопилась большая лужа и забилась ливневка.

А жители Емельяново жалуются, что с началом дождя у них отключили свет, и до сих пор электричества нет.