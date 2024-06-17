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МЧС назвало безопасные пляжи в Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня, УралПолит.Ru. На сегодняшний день в регионе специалистами госинспекции по маломерным судам МЧС России признаны безопасными только 4 пляжа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Свердловской области безопасными назвали пляжи Гранатовая бухта (Сысерть), Билимбаевский пруд (база отдыха «Сосновый бор»), Верхне-Сысерсткое водохранилище, (база отдыха «Прометей»), Верхнейвинский пруд (Новоуральский городской округ). Кроме того, 2 пляжа, которые так же признаны безопасными, будут функционировать с 1 июля. Это Леневское водохранилище (санаторий-профилакторий «Леневка») и Искусственный водоем («Кемпинг», автодорога Екатеринбург — Первоуральск).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области нет пригодных для купания водоемов. Специалисты рекомендуют в качестве альтернативы бассейны из-за того, что они имеют конкретного собственника, который контролирует качество воды.

МЧС