Стало известно, во сколько выступит певица Миа Бойка в омском парке «Вокруг света»

В парке «Вокруг света» пройдёт большой концерт популярной певицы Миа Бойка (MIA BOYKA). Выступление состоится уже в эту пятницу, 21 июня, в рамках мероприятия «Детский музфест “Вокруг детства”.
В социальных сетях парка «Вокруг света» появилось расписание выступлений в этот день:
- 12:00 — выставка детских рисунков «Солнце ярко светит» у «Аллеи звёздных пожеланий»
- 17:00 — игровая программа-дискотека «Зажигательный июнь» в парке «Вокруг света»
- 18:00 — выступление от музыкального проекта «DaMaxX&Kate Fameli» на сцене ПКиО «Зеленый остров»
- 18:00 — открытие звезды MIA BOYKA на «Аллее звёздных пожеланий»
- 19:00 — выступление MIA BOYKA на сцене ПКиО «Зеленый остров»
Отметим, что все мероприятия реализуются при грантовой поддержке в рамках проекта «Семейный музыкальный фестиваль “Лето “Вокруг света”. Концерты других артистов пройдут с 6 по 19 июля, а также 3,17, 31 августа и 2 сентября. Для омичей бесплатно выступят Люся Чеботина, RASA, GAYAZOV$ BROTHER$ и Анна Семенович, Niletto и Милана Хаметова. Расписание можно посмотреть здесь.
Напомним, что певица Миа Бойка исполняет такие известные песни, как «Ананас Адидас», «Гагарин», «Эмэмдэнс» («Самурай»), «Пикачу» (в дуэте с Егором Шипом) и «Танцы под дождём» (с Ваней Дмитриенко).