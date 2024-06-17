Стало известно, во сколько выступит певица Миа Бойка в омском парке «Вокруг света»

Отметим, что все мероприятия реализуются при грантовой поддержке в рамках проекта «Семейный музыкальный фестиваль “Лето “Вокруг света”. Концерты других артистов пройдут с 6 по 19 июля, а также 3,17, 31 августа и 2 сентября. Для омичей бесплатно выступят Люся Чеботина, RASA, GAYAZOV$ BROTHER$ и Анна Семенович, Niletto и Милана Хаметова. Расписание можно посмотреть здесь.