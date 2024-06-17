Пляжи Иркутска. Топ мест, где отдохнуть на берегу и позагорать

Лето наступило, и в жаркие деньки людей тянет к воде. Корреспондент irk.aif.ru прошёлся по популярным местам отдыха, оценил городские пляжи Иркутска. Хорошая новость заключается в том, что варианты, где отдохнуть на бережку, имеются. Плохая: разрешённых мест для купания в Иркутске в этом году снова нет. Окунуться легально сегодня можно разве что в бассейне или дома в ванной.
Самый популярный пляж в Иркутске
Самое популярный пляж в Иркутске — это, конечно, пляж на заливе Якоби. Он не пустует даже в будни, а в выходные при хорошей погоде здесь яблоку негде упасть, как в отгороженной платной зоне, так и просто на берегу, без лежаков и беседок. К счастью, береговая линия довольно длинная, и если вам хочется устроить пикник с видом на воду, то можно просто пройти дальше вдоль залива и местечко обязательно найдётся.
Также пляж Якоби — единственный, который имеет шанс стать разрешённым для купания.
«За подготовку мест отдыха у воды к купальному сезону отвечают местные власти, — рассказывают в МЧС региона. — Они подают списки таких территорий, а мы контролируем состояние дна и другие моменты, связанные с безопасностью. На сегодня заявка поступила только на пляж Якоби».
Но даже если спасатели дадут «добро», это автоматически не сделает залив разрешённым местом для купания, своё слово должен сказать Роспотребнадзор, который контролирует содержание в воде химических веществ и микроорганизмов. В прошлом году именно Роспотребнадзор запретил купаться на Якоби. Впрочем, такие запреты редко кого останавливают.
«Мы живём в Юбилейном и каждый год ходим на пляж — рядом же, — говорит иркутянка Вера. — А как же иначе, другого пляжа в городе нет всё равно. А на Байкал не наездишься — далеко. Да и купаться там удобно, мелко и песок отличный, детям нравится. Весь город на выходных там собирается. И мы уже открыли сезон! Как по мне, плавать ещё прохладно, но ребятишки по воде бродят».
Законопослушным горожанам пляжу Якоби тоже есть что предложить: спуск с высоты на тросе-зиплайне, волейбол, зона с кафе и шашлычными и многое другое. В конце концов, можно просто побродить по колено в воде и покидать «блинчики». Немаловажно, что поблизости есть бесплатные общественные туалеты, лавочки и прочее благоустройство.
Ещё одно преимущество: сюда легко доехать на общественном транспорте. А вот автомобилистам придётся парковаться не слишком близко к пляжу.
Пляжи Иркутска на любой вкус
Следующее по популярности место отдыха находится возле ледокола «Ангара» в микрорайоне «Солнечный». Купаться здесь также не рекомендуется, но можно поваляться на лежаке или вкусно поесть в одном из многочисленных заведений. Из услуг есть прокат катамаранов, лодок, а также досок на которых катаются с веслом (SUP-бордов) или держась за трос (вейкбордов).
Как и на Якоби, здесь может возникнуть проблема с парковкой, особенно в выходные.
Рядом с плотиной ГЭС также находятся два «диких» пляжа. Ниже плотины по течению есть популярное у местных жителей, хоть и неблагоустроенное место отдыха — искусственное озеро «Квадрат». На берегу не слишком чисто, зато вода хорошо прогревается.
А выше по течению отдыхают прямо на бетонном склоне плотины, плавно уходящем под воду. Вода здесь холодная и никаких удобств, но можно позагорать и народу не такие толпы, как на Якоби.
Тех, кто живёт в центре, ждёт пляж на острове Юность. Помимо прочего в шаговой доступности здесь находятся колесо обозрения, верёвочный парк и другие аттракционы. Всего же в Иркутске и пригородах насчитывается около десятка тардиционных мест, где люди отдыхают у воды.
В этом году Роспотребнадзор пока не выдал заключения по качеству воды на всех этих пряжах. Но скорее всего, купаться опять не разрешат.
Пляжи: купаются и тонут
Возможность подхватить кишечную инфекцию — конечно, зло. Но случается, и увы, не так редко, когда отдых на реке заканчивается настоящей трагедией. Как подчёркивают в МЧС, абсолютное большинство ЧП случились при купании в необорудованных местах. Кстати, в прошлом году стихийных пляжей насчитали 355. В жаркие дни на водоёмах могло находиться до 20 тысяч человек. В этом году вряд ли статистика изменится.
«Итог такой ситуации — большое количество несчастных случаев, — говорят спасатели. — За три летних месяца в прошлом году утонули 46 человек, в том числе 12 детей. Ещё нескольких тонущих детей спасли очевидцы, в одном случае это стоило жизни мужчине, который бросился на выручку».
В этом купальном сезоне, который только-только начинается, уже не обошлось без трагедий. Так, 25 мая в районе деревни Булюшкина в Тулунском районе утонул 18-летний парень, купавшийся с друзьями в ночное время. Он ушёл под воду буквально в пяти метрах от берега, где стоял предупреждающий знак. 13 июня погиб школьник, купавшийся в карьере в Черемхово.
Неподходящее место для купания — не единственная причина гибели людей. Дети гибнут, из-за того что оказались на берегу без присмотра.
«Следите за своими детьми, когда отдыхаете у воды. Ребёнок тонет молча, на это достаточно 15 секунд! — предупреждают спасатели».
Другая распространённая причина гибели на воде — алкоголь, выпитый самим купальщиком. В 2023 году две трети утонувших взрослых купальщиков были «под мухой».