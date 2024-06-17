Пляжи Иркутска. Топ мест, где отдохнуть на берегу и позагорать

«Мы живём в Юбилейном и каждый год ходим на пляж — рядом же, — говорит иркутянка Вера. — А как же иначе, другого пляжа в городе нет всё равно. А на Байкал не наездишься — далеко. Да и купаться там удобно, мелко и песок отличный, детям нравится. Весь город на выходных там собирается. И мы уже открыли сезон! Как по мне, плавать ещё прохладно, но ребятишки по воде бродят».