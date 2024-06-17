В Волгограде футболист «Ротора» после матча сделал девушке предложение

После того как прозвучал финальный свисток нижегородского арбитра Егора Егорова 23-летний защитник «Ротора» с самой запоминающейся прической под ликование трибун предложил своей любимой руку и сердце. Девушка ответила согласием, а болельщики поздравили ребят громкими овациями.
К слову, совсем недавно еще один игрок команды сменил свой статус. Рамазан Гаджимурадов и его супруга Аида впервые стали родителями.
Напомним, матч между «Ротором» и «Новосибирском» состоялся накануне на стадионе «Волгоград Арена» со счетом 3:1 в пользу волгоградцев. Эта победа позволила «Ротору» вернуться в Первую лигу.