Больше двух тысяч омичей оштрафовали за парковку на газоне

За парковку на газоне омичей штрафуют на сумму от двух до четырёх тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составляет от 10 до 14 тысяч рублей, для юридических — от 20 до 40 тысяч.

За повторное нарушение штраф повышается до четырёх-пяти тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч — для должностных и от 40 до 200 тысяч — для юридических лиц.