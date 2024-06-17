Больше двух тысяч омичей оштрафовали за парковку на газоне

Специалисты департамента контроля мэрии Омска ежедневно проводят рейды по парковкам на газонах. С середины мая зафиксировано уже более двух тысяч подобных нарушений.
За парковку на газоне омичей штрафуют на сумму от двух до четырёх тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составляет от 10 до 14 тысяч рублей, для юридических — от 20 до 40 тысяч.
За повторное нарушение штраф повышается до четырёх-пяти тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч — для должностных и от 40 до 200 тысяч — для юридических лиц.
В мэрии Омска обратились к автовладельцам с просьбой внимательнее относиться к местам, которые они выбирают для остановки машины. В прошлом году за парковку на газонах оштрафовали 15 тысяч человек. Они заплатили штрафов на общую сумму в 30 миллионов рублей.