Вылет двух самолётов задержали в аэропорту Иркутска

Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры контролирует соблюдение прав пассажиров. Также был задержан рейс, следовавший из Иркутска в Москву. Он должен был покинуть аэропорт в 7:35, но из-за позднего прилёта рейс задержали на пять часов. Пассажиры вылетели в столицу в 12:40.