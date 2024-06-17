Вылет двух самолётов задержали в аэропорту Иркутска

Пассажиры двух авиарейсов не смогли вылететь из аэропорта Иркутска в пункт назначения из-за задержки самолётов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Рейс “Иркутск — Санкт-Петербург”, запланированный на 12:35 17 июня, перенесен на 16:00 по причине позднего прибытия воздушного судна», — прокомментировали АиФ-Иркутск в ведомстве.
Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры контролирует соблюдение прав пассажиров. Также был задержан рейс, следовавший из Иркутска в Москву. Он должен был покинуть аэропорт в 7:35, но из-за позднего прилёта рейс задержали на пять часов. Пассажиры вылетели в столицу в 12:40.
Ранее в аэропорту Иркутска задержали сразу три самолёта, которые направлялись в Москву. Пассажирам одного из них пришлось задержаться на шесть часов.
Накануне рейс «Иркутск-Новосибирск» не смог вылететь из Иркутска, так как у самолёта обнаружили техническую неисправность.