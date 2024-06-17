Мать-одиночку выселили из служебной квартиры в Экибастузе: ответ акимата

«В июне 2021 года Рахимова Г. К. была на личном приеме у акима города Экибастуза по вопросу предоставления жилья. По рекомендации акима ей предложили трудоустроиться в КГП на ПХВ “Поликлиника № 2 Экибастуза” ввиду наличия свободной вакансии санитарки, с дальнейшим предоставлением ей служебного жилья. На тот момент аким принял решение выделить поликлинике служебное жилье для Рахимовой в связи с тем, что она там работает. Рахимова проработала санитаркой в данной поликлинике пять месяцев (с июня по ноябрь 2021 года). Однако до завершения процедуры передачи отделом экономики и финансов акимата Экибастуза выделенной квартиры на баланс поликлиники Рахимова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Соответственно, после завершения регистрации квартиры Рахимова уже не являлась работником данной организации. В связи с чем ее проживание являлось незаконным», — прокомментировали в акимате.