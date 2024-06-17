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Жителя Новосибирска обязали вернуть деньги омичу

Прокуратура Омской области сообщает в понедельник, 17 июня 2024 года, что в интересах пожилого жителя Черлакского района направила в Советский районный суд Новосибирска иск о возмещении неосновательного обогащения.

Источник: РИА "Новости"

«Судом установлено, что пенсионер перевел денежные средства в сумме 97 500 рублей со своего банковского счета на счет, указанный мошенником, представившимся сотрудником Центрального Банка РФ, в целях безопасного хранения денежных средств. После перевода на указанный банковский счет денежные средства пенсионером не обнаружены, в связи с чем он обратился в правоохранительные органы», — передает ведомство.

Силовики установили личность владельца банковского счета, на который поступили деньги, и направили исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения — 97 500 рублей.

Суд, как заявляется, в полном объеме удовлетворил требования прокурора. Позиция новосибирца не приводится.

Прокуратура