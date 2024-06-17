Жителя Новосибирска обязали вернуть деньги омичу

«Судом установлено, что пенсионер перевел денежные средства в сумме 97 500 рублей со своего банковского счета на счет, указанный мошенником, представившимся сотрудником Центрального Банка РФ, в целях безопасного хранения денежных средств. После перевода на указанный банковский счет денежные средства пенсионером не обнаружены, в связи с чем он обратился в правоохранительные органы», — передает ведомство.