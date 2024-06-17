Дорожные ограничения с понедельника вводятся в шести районах Петербурга

В частности, в Адмиралтейском районе на период с 17 июня по 3 июля введены дорожные ограничения на Гороховой улице — на участке от набережной реки Фонтанки до Адмиралтейского проспекте, включая все перекрестки. На этом участке будут проведиться работы по ремонту дорожного покрытия.
Кроме того, в связи с работами по размещению временных ограждений в том же районе с 18 июня по 29 июля будет ограничено движение транспорта по Рижскому проспекту — от Либавского переулка до Старо-Петергофского проспекта.
В Василеостровском районе до 22 июня из-за реконструкции инженерных сетей ограничения действуют при движении по 24−25-й линиям В. О. — у пересечения со Средним проспектом В. О. с закрытием движения по 24−25-й линиям В. О. в направлении от Среднего к Большому проспекту В. О.
В Выборгском районе в ночное время с 00:00 до 05:00 с 18 по 19 июня в связи с проведением аналогичных работ на сетях полностью закрывается движение по боковому проезду проспекта Энгельса (у дома 134 корпус 3 литера А).
При этом в той же локации из-за продолжающегося ремонта трамвайных путей с 18 по 24 июня движение будет ограничено на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева, а с 18 июня по 1 июля — на перекрестке проспекта Просвещения и проспекта Художников.
В Калининском районе с 17 по 22 июня в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по Чугунной улице у пересечения с Арсенальной улицей.
В свою очередь, с 18 по 30 июня движение ограничат по Тимуровской улице — от улицы Демьяна Бедного до улицы Ушинского, включая перекрестки с улицами Ольги Форш и Брянцева. На этом участке будут проведены работы по ремонту асфальта.
В Колпинском районе с 17 по 20 июня из-за реконструкции тепловых сетей в поселке Понтонный полностью закрывается движение по Парковой улице — в направлении от Ясельной до Клубной улицы.
В Пушкинском районе с 17 по 23 июня в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия в городе Пушкин временно также перекроют движение по Гусарской улице — от Колокольного переулка до улицы Красной Звезды.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 17 июня сразу в восьми районах Петербурга вводится запрет на передвижение на электросамокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности на время крупных мероприятий.