Дорожные ограничения с понедельника вводятся в шести районах Петербурга

В Василеостровском районе до 22 июня из-за реконструкции инженерных сетей ограничения действуют при движении по 24−25-й линиям В. О. — у пересечения со Средним проспектом В. О. с закрытием движения по 24−25-й линиям В. О. в направлении от Среднего к Большому проспекту В. О.