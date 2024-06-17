Красноярцы игнорируют запрет и купаются в водоемах на «диких» пляжах

В течение двух дней проводились рейды по пресечению купания в неустановленных местах. «Были проверены места возможного купания в разных районах краевого центра и окрестностях Дивногорска, — рассказывают в полиции. — По итогам мероприятий проведено более 200 профилактических бесед, собрано 28 административных материалов по статье 1.6 ЗКК “Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах”, которые направлены для рассмотрения в районные администрации. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей», — рассказали в МУ МВД.