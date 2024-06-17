Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы игнорируют запрет и купаются в водоемах на «диких» пляжах

В минувшие жаркие выходные некоторые жители Красноярска и Дивногорска, игнорируя запрещающие знаки, купались в несанкционированных местах.

Источник: ГУ МВД

За безопасностью отдыхающих следили полицейские и представители администраций.

В течение двух дней проводились рейды по пресечению купания в неустановленных местах. «Были проверены места возможного купания в разных районах краевого центра и окрестностях Дивногорска, — рассказывают в полиции. — По итогам мероприятий проведено более 200 профилактических бесед, собрано 28 административных материалов по статье 1.6 ЗКК “Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах”, которые направлены для рассмотрения в районные администрации. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей», — рассказали в МУ МВД.

Для предотвращения трагических случаев всем отдыхающим рекомендовали посещать только разрешенные пляжи, разъяснили, какие негативные последствия могут наступить при купании в неположенных местах и оставлении возле воды детей без присмотра, а также раздали памятки о безопасности нахождения на водных объектах.

«Такие профилактические рейды в местах отдыха граждан будут проводиться до конца купального сезона», — сообщили в полиции.

Напомним, сейчас в границах Красноярска официально разрешена работа только одного пляжа — в Татышев-парке в районе Октябрьского моста.