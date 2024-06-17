Красноярцы игнорируют запрет и купаются в водоемах на «диких» пляжах

За безопасностью отдыхающих следили полицейские и представители администраций.
В течение двух дней проводились рейды по пресечению купания в неустановленных местах. «Были проверены места возможного купания в разных районах краевого центра и окрестностях Дивногорска, — рассказывают в полиции. — По итогам мероприятий проведено более 200 профилактических бесед, собрано 28 административных материалов по статье 1.6 ЗКК “Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах”, которые направлены для рассмотрения в районные администрации. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей», — рассказали в МУ МВД.
Для предотвращения трагических случаев всем отдыхающим рекомендовали посещать только разрешенные пляжи, разъяснили, какие негативные последствия могут наступить при купании в неположенных местах и оставлении возле воды детей без присмотра, а также раздали памятки о безопасности нахождения на водных объектах.
«Такие профилактические рейды в местах отдыха граждан будут проводиться до конца купального сезона», — сообщили в полиции.
Напомним, сейчас в границах Красноярска официально разрешена работа только одного пляжа — в Татышев-парке в районе Октябрьского моста.