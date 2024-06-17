Неделя в Петербурге начинается с жары, но с 18 июня в город придут дожди

С солнца и летнего тепла, как и прогнозировали синоптики, начинается рабочая неделя в Петербурге. Как сообщают специалисты метеоцентра «Фобос», в понедельник, 17 июня, воздух в регионе прогреется до +22…+26 градусов.
Однако со вторника, 18 июня, Северо-Запад накроют поля фронтальной облачности, что приведёт к понижению температуры и кратковременным локальным дождям. Как прогнозирует главный синоптик Петербурга Александр Колесов, осадки (местами грозы и ливни) придут в Северную столицу уже в понедельник вечером. А в ночь на 18 июня ожидается сильный дождь и +15..17.
Повсеместно дожди польют со вторника, однако это не сделает погоду некомфортной (осадки будут кратковременными) — 18 июня термометры покажут +19… +22 градусов.
К слову, ранее городские власти утвердили план адаптации к изменениям климата. Подсчитано, что ущерб от природных катаклизмов для Северной столицы может составлять до 780 миллиардов в год. Для понимания этой цифры надо вспомнить, что весь бюджет города ненамного превышает триллион рублей — то есть суммы вполне сопоставимые.