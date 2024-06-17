Парк с памп-треком и читальным двориком строят в Волгоградской области

Современный парк «Железнодорожный» откроют в городе Фролово Волгоградской области в 2025 году. Сейчас готовность объекта стоимостью около 100 млн рублей оценивают в 20%. Как сообщили в региональном комитете ЖКХ, большая часть финансирования поступила в виде гранта за победу в 8-м Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. Отбор проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Новый городской парк станет местом для семейных прогулок, проведения массовых мероприятий и занятий спортом. На его территории обустроят детскую площадку с 4 игровыми комплексами, памп-трек, скейт-парк, зоны для игры в мини-футбол, пляжный волейбол и стритбол. Кроме того, в парке появится отдельное пространство для тихого отдыха со скамейками и читальным двориком. Планируется, что рабочие восстановят летний кинотеатр и танцплощадку, соорудят фонтан и обустроят места для парковки.
Ранее специалисты полностью обновили ограждение парка, смонтировали сети освещения и проложили пешеходные дорожки.
Добавим, что благоустройство общественных территорий — один из приоритетов развития региона. Волгоградская область максимально широко использует возможности профильного нацпроекта и целевых программ, участвует в грантовых конкурсах.