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Парк с памп-треком и читальным двориком строят в Волгоградской области

Новое общественное пространство одинаково хорошо подойдет как для активного, так и для тихого отдыха. Ранее проект признали одним из лучших в России в сфере создания комфортной городской среды.

Источник: администрация Волгоградской области

Современный парк «Железнодорожный» откроют в городе Фролово Волгоградской области в 2025 году. Сейчас готовность объекта стоимостью около 100 млн рублей оценивают в 20%. Как сообщили в региональном комитете ЖКХ, большая часть финансирования поступила в виде гранта за победу в 8-м Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. Отбор проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Новый городской парк станет местом для семейных прогулок, проведения массовых мероприятий и занятий спортом. На его территории обустроят детскую площадку с 4 игровыми комплексами, памп-трек, скейт-парк, зоны для игры в мини-футбол, пляжный волейбол и стритбол. Кроме того, в парке появится отдельное пространство для тихого отдыха со скамейками и читальным двориком. Планируется, что рабочие восстановят летний кинотеатр и танцплощадку, соорудят фонтан и обустроят места для парковки.

Ранее специалисты полностью обновили ограждение парка, смонтировали сети освещения и проложили пешеходные дорожки.

Добавим, что благоустройство общественных территорий — один из приоритетов развития региона. Волгоградская область максимально широко использует возможности профильного нацпроекта и целевых программ, участвует в грантовых конкурсах.

ЖКХ