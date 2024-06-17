Парк с памп-треком и читальным двориком строят в Волгоградской области

Новый городской парк станет местом для семейных прогулок, проведения массовых мероприятий и занятий спортом. На его территории обустроят детскую площадку с 4 игровыми комплексами, памп-трек, скейт-парк, зоны для игры в мини-футбол, пляжный волейбол и стритбол. Кроме того, в парке появится отдельное пространство для тихого отдыха со скамейками и читальным двориком. Планируется, что рабочие восстановят летний кинотеатр и танцплощадку, соорудят фонтан и обустроят места для парковки.