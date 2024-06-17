Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кузбассе нашли погибшим пропавшего 17-летнего подростка

Следователи организовали доследственную проверку.

Кузбасские следователи проводят доследственную проверку по факту утопления в водоёме 17-летнего подростка. Его искали с 15 июня — парень уехал на велосипеде и не вернулся домой.

По предварительным данным, подросток без разрешения родителей отправился на необорудованный для отдыха и купания берег водоёма, расположенный вблизи одного из домов по ул. Нижней д. Сарсаз (Юргинский район), где зашёл в воду и обратно не вышел. Обеспокоенные родители обратились с заявлением о его безвестном исчезновении. В ходе поиска вещи парня и велосипед нашли на берегу. Тело мальчика утром следующего дня обнаружили на дне водоёма и подняли на поверхность.

Правоохранители установили, что на берегу водоёма не было предупредительных табличек о запрете купания. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.