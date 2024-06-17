В Кузбассе нашли погибшим пропавшего 17-летнего подростка

По предварительным данным, подросток без разрешения родителей отправился на необорудованный для отдыха и купания берег водоёма, расположенный вблизи одного из домов по ул. Нижней д. Сарсаз (Юргинский район), где зашёл в воду и обратно не вышел. Обеспокоенные родители обратились с заявлением о его безвестном исчезновении. В ходе поиска вещи парня и велосипед нашли на берегу. Тело мальчика утром следующего дня обнаружили на дне водоёма и подняли на поверхность.