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В колледжах Беларуси стартовала вступительная кампания

Вступительная кампания в Беларуси набирает ход! Выпускники уже получили аттестаты и сертификаты о сдаче централизованного экзамена. А колледжи по всей стране начинают принимать документы от абитуриентов, которые хотят получить рабочие специальности.

Источник: ОНТ

В большинство учреждений образования можно поступить по конкурсу среднего балла аттестата. Экзамены предусмотрены лишь на творческие профессии. Сертификаты ЦТ в данном случае не нужны.

Только в столице — 24 колледжа коммунальной формы собственности. В планах принять на учебу более 3 300 выпускников девятых классов и 870 — одиннадцатых. На уровне профессионально-технического образования столичные колледжи в этом году предлагают новые специальности — садовод, буфетчик, машинист резальных машин и другие, пользующиеся спросом у работодателей.

Прием в колледжах на уровень средне-специального образования стартует с 20 июля. На эту форму обучения планируют принять более 39 тысяч абитуриентов, большинство из них — на бюджет.

образование