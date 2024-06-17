В колледжах Беларуси стартовала вступительная кампания

В большинство учреждений образования можно поступить по конкурсу среднего балла аттестата. Экзамены предусмотрены лишь на творческие профессии. Сертификаты ЦТ в данном случае не нужны.
Только в столице — 24 колледжа коммунальной формы собственности. В планах принять на учебу более 3 300 выпускников девятых классов и 870 — одиннадцатых. На уровне профессионально-технического образования столичные колледжи в этом году предлагают новые специальности — садовод, буфетчик, машинист резальных машин и другие, пользующиеся спросом у работодателей.
Прием в колледжах на уровень средне-специального образования стартует с 20 июля. На эту форму обучения планируют принять более 39 тысяч абитуриентов, большинство из них — на бюджет.