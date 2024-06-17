Светает рано, темнеет поздно, но солнечным светом телефон не зарядить: Где в Кишинёве в понедельник, 17 июня, не будет электричества — публикуем адреса

Для улучшения услуг, предоставляемых клиентам, Ú.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в понедельник, 17 июня 2024 года, по адресам и в сроки, указанные ниже, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей.
Кишинев, сектор Ботаника.
ул. Мунчешты 145/1, 147/1, 161/1, 165, 173, с 13:00 до 17:00.
Кишинев, сектор Ботаника, Бэчой.
- Анатол Коробчану, Андрей Мурелану, ул. Константин Брынкушь, Крынгулуй, Дачия, Дойна, Друта Ион, Друта-1, Финтилинор, Георгий Кошбук, Хотин, Христо Ботев, Ион Инкулец, Ливезилор, Михай Витязул, Миорица, Мирча чел Бэтрын, Николае Йорга, Оргеюлуй, Тома Чорбэ, Узиней частично с 15:00 до 17:00.
- Село Брэилэ: ул. Евгений Дога, Ишновац, Мунчешть, Нукарилор, Тинеретулуй, Вила Верде частично с 09:00 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюканы.
- ул. Трушень с 09:30 до 17:00.
- ул. Алба Юлия 15, 19, 148/3, 999, Георге Тофан 2, Липкань 1−17, 17А, 2−20, ул. Липкань 1−3, 7, Париж 3, 30−34, 34/4, 34/5, 34/6, 36, 36/1, 43/1, 43/2, 43/4, 45−49, 49/1, 51/4, частично, с 09: 40 до 17:00.
- ул. Бесарабилор 27, 28−32, 31−35, Кодрилор 12, 16 частично с 09:50 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюканы, Дурлешты.
- ул. Бэлканы, ул. Балканы 1, ул. Балканы 2, ул. Балканы 3, ул. Бэлканы 4, ул. Балканы 5, Тома Алимош, Тудор Владимиреску частично, с 09: 50 до 17:00.
Кишинев, Буюканы, Ватра.
- ул. Александру чел Бун, Штефан-Водэ, Ватра частично, в интервале времени с 09:30 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюканы, Трушены.
- ул. 27 Августа, Каля Трушенилор, Чичера Петру, ИП SALCÂMUL ALB, с 09:30 до 17:00.
Кишинев, Центр.
- ул. Константина Негруцци 2, 2/4 частично, с 08:50 до 16:50.
- Хынчештское шоссе частично, с 09:25 до 17:25.
Кишинев, сектор Чеканы.
- бл. Мирча чел Батрын 31/2 частично, с 09:00 до 13:00.
- бл. Мирча чел Бэтрин 31/3, 31/4 частично, с 13:10 до 17:00.