Светает рано, темнеет поздно, но солнечным светом телефон не зарядить: Где в Кишинёве в понедельник, 17 июня, не будет электричества — публикуем адреса

Для улучшения услуг, предоставляемых клиентам, Ú.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в понедельник, 17 июня 2024 года, по адресам и в сроки, указанные ниже, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей.