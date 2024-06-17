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В Краснодарском крае местами пройдут грозовые дожди

Температура воздуха на Кубани на этой неделе будет на уровне 28−33 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 64% 763 мм рт. ст. +22°

В Краснодарском крае местами в отдельные дни пройдут грозовые дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

На этой неделе в южных регионах в целом ожидается солнечная погода. Температурный режим будет умеренно-жарким: днем до 28−33 градусов.

Морская вода на Черноморском побережье прогреется до +27 градусов, у берегов Крыма — до +25.

Напомним, в Новороссийске ликвидируют последствия сильного шторма. В ночь с 15 на 16 июня на город-герой снова обрушился сильный ливень, на море бушевал шторм. Больше всего от стихии пострадали городские пляжи и рекреационная зона в селе Мысхако.

Также порывами ветра была нарушена работа светофорных объектов на улично-дорожной сети.

В городе подтопило улицы и выпал град размером с куриное яйцо. Непогода разыгралась 15 июня также и в Анапе.