В Краснодарском крае местами пройдут грозовые дожди

В Краснодарском крае местами в отдельные дни пройдут грозовые дожди, сообщает центр погоды «Фобос».
На этой неделе в южных регионах в целом ожидается солнечная погода. Температурный режим будет умеренно-жарким: днем до 28−33 градусов.
Морская вода на Черноморском побережье прогреется до +27 градусов, у берегов Крыма — до +25.
Напомним, в Новороссийске ликвидируют последствия сильного шторма. В ночь с 15 на 16 июня на город-герой снова обрушился сильный ливень, на море бушевал шторм. Больше всего от стихии пострадали городские пляжи и рекреационная зона в селе Мысхако.
Также порывами ветра была нарушена работа светофорных объектов на улично-дорожной сети.
В городе подтопило улицы и выпал град размером с куриное яйцо. Непогода разыгралась 15 июня также и в Анапе.