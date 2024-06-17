В Краснодарском крае местами пройдут грозовые дожди

Напомним, в Новороссийске ликвидируют последствия сильного шторма. В ночь с 15 на 16 июня на город-герой снова обрушился сильный ливень, на море бушевал шторм. Больше всего от стихии пострадали городские пляжи и рекреационная зона в селе Мысхако.