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Жители края могут зажечь виртуальную свечу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня памяти и скорби, 22 июня, жители Красноярского края могут зажечь виртуальную свечу.

Источник: НИА Красноярск

И тем самым почтить память героев Великой Отечественной войны.

Ежегодная Всероссийская акция «Свеча Памяти» в 2024 году проходит с 10 по 22 июня. Принять участие в акции «Свеча памяти» можно на сайте.

Также можно посмотреть видеоинтервью ветеранов Великой Отечественной войны — более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей — бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России. деньпамяти.рф.

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