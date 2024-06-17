Жители края могут зажечь виртуальную свечу

Также можно посмотреть видеоинтервью ветеранов Великой Отечественной войны — более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей — бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России. деньпамяти.рф.