Штормовое предупреждение объявлено в понедельник в Волгоградской области

Волгоградцам советуют не выходить без необходимости на улицы и закрыть окна, находясь дома или в офисе. Если нет возможности поставить автомобили в гаражи, по крайней мере не оставлять их неподалеку от деревьев и ненадежных конструкций. Даже у зданий машины оставлять опасно — возможно повреждение кровель. Также ветер может повредить провода и высотную строительную технику.