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Штормовое предупреждение объявлено в понедельник в Волгоградской области

Ливни, гроза и град обрушатся в понедельник, 17 июня на несколько районов Волгоградской области. Порывы ветра при этом будут достигать 20−25 м/секунду, предупреждают жителей региона в МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 78% 763 мм рт. ст. +22°

Волгоградцам советуют не выходить без необходимости на улицы и закрыть окна, находясь дома или в офисе. Если нет возможности поставить автомобили в гаражи, по крайней мере не оставлять их неподалеку от деревьев и ненадежных конструкций. Даже у зданий машины оставлять опасно — возможно повреждение кровель. Также ветер может повредить провода и высотную строительную технику.

Водителей просят быть осторожными и внимательными на дорогах. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону «101».