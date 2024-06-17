В первом квартале число безработных в Башкирии уменьшилось на 2,6 тысячи человек

Общая численность рабочей силы оказалась минимальной с начала прошлого года — 1,9 млн, снизившись к декабрю-февралю на 37,3 тыс. человек. Таким образом, уровень безработицы вернулся к значениям сентября-ноября 2023 года, упав до 2,2%.
Число безработных, вставших на учет в центрах занятости населения, также достигло минимума с начала 2023 года — таковыми в первом квартале были 10,5 тыс. человек. Пособие по безработице к концу апреля получали 8,7 тыс. человек (в марте — 9,6 тыс.).
В конце апреля работодатели, по данным заявок в центры занятости, нуждались в 50,3 тыс. работников. За месяц потребность в персонале увеличилась на 3,5%.