В первом квартале число безработных в Башкирии уменьшилось на 2,6 тысячи человек

Число безработных, вставших на учет в центрах занятости населения, также достигло минимума с начала 2023 года — таковыми в первом квартале были 10,5 тыс. человек. Пособие по безработице к концу апреля получали 8,7 тыс. человек (в марте — 9,6 тыс.).