В трех школах Красноярска будут учить прокурорской работе

Такие профильные классы появятся в гимназиях № 13 и № 16, а также в школе № 156 с нового учебного года. Старшеклассников будут знакомить с основами профессии прокурора.
Учёба в «прокурорских классах» предусматривает дополнительное количество часов на изучение обществознания, русского языка и истории. Ребята будут изучать «Основы государства и права», «Прокурорский надзор», «Прокурорское красноречие» и некоторые другие юридические предметы.
Проводить занятия на базе вуза будут преподаватели юридического института СФУ и действующие сотрудники прокуратуры края. Летом школьники смогут проходить практику в прокуратурах районов города.
«Благодаря сотрудничеству в рамках подписанного на Красноярском демографическом форуме соглашения была разработана интересная наполненная образовательная программа, сочетающая в себе различные формы проведения занятий на базе СФУ, в том числе с участием действующих сотрудников прокуратуры. Постараемся максимально поделиться опытом и навыками, с душой подойти к занятиям с подрастающим поколением», — подчеркнул заместитель прокурора края Евгений Мостовой.
Приём документов в гимназии № 13: с 17 июня по 1 июля, телефон для справок 271−54−77, 8 967−611−45−56.
Приём документов в гимназии № 16: с 17 по 28 июня, телефон для справок 227−87−49.
Приём документов в школе № 156: с 17 июня по 2 июля, телефон для справок 228−92−24.
Также дополнительная информация о приёме в «прокурорские классы» выставлена на сайтах учебных заведений.