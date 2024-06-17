В трех школах Красноярска будут учить прокурорской работе

«Благодаря сотрудничеству в рамках подписанного на Красноярском демографическом форуме соглашения была разработана интересная наполненная образовательная программа, сочетающая в себе различные формы проведения занятий на базе СФУ, в том числе с участием действующих сотрудников прокуратуры. Постараемся максимально поделиться опытом и навыками, с душой подойти к занятиям с подрастающим поколением», — подчеркнул заместитель прокурора края Евгений Мостовой.