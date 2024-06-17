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В трех школах Красноярска будут учить прокурорской работе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 сентября в красноярских школах откроют «прокурорские классы», направленные на углубленное изучение обществознания и истории.

Источник: НИА Красноярск

Такие профильные классы появятся в гимназиях № 13 и № 16, а также в школе № 156 с нового учебного года. Старшеклассников будут знакомить с основами профессии прокурора.

Учёба в «прокурорских классах» предусматривает дополнительное количество часов на изучение обществознания, русского языка и истории. Ребята будут изучать «Основы государства и права», «Прокурорский надзор», «Прокурорское красноречие» и некоторые другие юридические предметы.

Проводить занятия на базе вуза будут преподаватели юридического института СФУ и действующие сотрудники прокуратуры края. Летом школьники смогут проходить практику в прокуратурах районов города.

«Благодаря сотрудничеству в рамках подписанного на Красноярском демографическом форуме соглашения была разработана интересная наполненная образовательная программа, сочетающая в себе различные формы проведения занятий на базе СФУ, в том числе с участием действующих сотрудников прокуратуры. Постараемся максимально поделиться опытом и навыками, с душой подойти к занятиям с подрастающим поколением», — подчеркнул заместитель прокурора края Евгений Мостовой.

Приём документов в гимназии № 13: с 17 июня по 1 июля, телефон для справок 271−54−77, 8 967−611−45−56.

Приём документов в гимназии № 16: с 17 по 28 июня, телефон для справок 227−87−49.

Приём документов в школе № 156: с 17 июня по 2 июля, телефон для справок 228−92−24.

Также дополнительная информация о приёме в «прокурорские классы» выставлена на сайтах учебных заведений.

образование