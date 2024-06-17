Похолодание до +12 градусов и дожди с грозами ожидаются в Воронеже на этой неделе

Дожди и грозы прогнозируют в Воронеже в течение наступившей рабочей недели. Осадки ожидаются практически ежедневно. Температура воздуха будет понемногу опускаться, и в ночь пятницы ожидается всего около +12 градусов. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра в понедельник, 17 июня.
Сегодня днем в Воронеже — облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Скорость южного ветра составит 7−12 м/сек, а температура — от +27 до +29 градусов. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Как сообщало РИА «Воронеж», в регионе сейчас продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают: местами по области ожидаются град и усиление ветра при грозах до 15 м/сек. Срок действия предостережения продлен минимум до 18:00.
В ночь на вторник, 18 июня, термометры в столице Черноземья покажут около +18 градусов, вероятны небольшие осадки. В дневное время вновь прогнозируют кратковременные дожди и грозу. Облачно с прояснениями. Ветер сменит направление на западное и усилится до 9−14 м/сек. Воздух прогреется до +26… +28 градусов.
Небольшой дождь возможен ночью среды, но в светлое время суток ожидается ясная и солнечная погода. Около +17 градусов прогнозируют в ночное время и порядка +27 градусов — днем.
Четверг будет пасмурным, сообщают метеорологи. Ночью 20 июня в Воронеже ожидается +15… +17 градусов, а днем — около +26 градусов и небольшой дождь.
Ночь на пятницу станет наиболее прохладной: в областном центре прогнозируют всего +12 градусов. Вероятны небольшие осадки. В дневное время 21 июня также возможен дождь. Температура воздуха поднимется до +21… +23 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 8−13 м/сек.
На случай непогоды в Воронежской области к оперативному реагированию готовы 150 бригад энергетиков, в составе которых — 462 специалиста и 146 единиц техники. В распоряжении гарантирующего поставщика находятся 53 резервных источника электроснабжения, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов.