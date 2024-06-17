Похолодание до +12 градусов и дожди с грозами ожидаются в Воронеже на этой неделе

Сегодня днем в Воронеже — облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Скорость южного ветра составит 7−12 м/сек, а температура — от +27 до +29 градусов. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Как сообщало РИА «Воронеж», в регионе сейчас продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают: местами по области ожидаются град и усиление ветра при грозах до 15 м/сек. Срок действия предостережения продлен минимум до 18:00.