В Красноярск вернулись дожди

После самого настоящего пекла, которое простояло в Красноярске почти неделю, в город возвращаются дожди. Вечером 16 июня погода начала бушевать: горожане наблюдали грозы и сгущение туч, однако дождь в краевом центре зарядил только ближе к обеду 17 июня.
Рассказываем, сколько он продлится и какая погода ждёт красноярцев на этой рабочей неделе
Погода в Красноярске 17 июня 2024
По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июня, осадки ожидаются весь день. В центральных и южных районах Красноярского края местами возможны ливни, грозы и град, — сообщают специалисты Среднесибирского УГМС. Также усилится и ветер — порывы будут достигать 20 метров в секунду. Однако, сегодня за окном должна быть достаточно комфортная температура — до 24 градусов.
В такую погоду, как обещают сегодня, специалисты рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если появится угроза жизни — звоните 101 или 112.
Погода в Красноярске 18 июня 2024
Во вторник, 18 июня, по данным портала GISMETEO, красноярцев с самого утра ожидает дождь. Днём передают грозы. Ветер — до 6 метров в секунду. Ожидается до +23 градусов.
В среду, 19 июня, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и достаточно сильный ветер — до 13 метров в секунду. Ближе к вечеру начнётся дождь.
Погода в Красноярске 20 июня 2024
В четверг погода улучшится: ожидается малооблачный день без осадков с небольшим ветерком. Температура — до +20 градусов.
Погода в Красноярске 21 июня 2024
В грядущую пятницу, 21 июня, синоптики обещают теплый денёк без осадков. Ожидается до +25 градусов.