В Красноярск вернулись дожди

По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июня, осадки ожидаются весь день. В центральных и южных районах Красноярского края местами возможны ливни, грозы и град, — сообщают специалисты Среднесибирского УГМС. Также усилится и ветер — порывы будут достигать 20 метров в секунду. Однако, сегодня за окном должна быть достаточно комфортная температура — до 24 градусов.