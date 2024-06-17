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Как изменился уровень Иртыша в Усть-Ишимском районе Омской области за месяц?

Воды рек в подтопленном Усть-Ишимском районе Омской области продолжают опускаться. Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, по состоянию на 17 июня 2024 года уровень Иртыша в Усть-Ишиме составляет 834 см, а река Ишим стала ниже до 1197 см.

Источник: AFP 2023

Отметим, что максимальный уровень Иртыша в это половодье в Усть-Ишиме составил 946 см 18 мая 2024 года, а Ишима в селе Орехово — 1576 см 17 мая 2024 года, то есть, ровно месяц назад.

«Затопленными на данный момент остаются 209 жилых домов в 10 населенных пунктах, за сутки от воды освободилось 10 домовладений. На данный момент электричество восстановлено в 253 домах», — заявил Хоценко.

В домах, освобожденных от воды, проводят просушку и дезинфекцию, пояснил глава региона, также жилье подключают к электроснабжению.