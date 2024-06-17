Как изменился уровень Иртыша в Усть-Ишимском районе Омской области за месяц?

Отметим, что максимальный уровень Иртыша в это половодье в Усть-Ишиме составил 946 см 18 мая 2024 года, а Ишима в селе Орехово — 1576 см 17 мая 2024 года, то есть, ровно месяц назад.
«Затопленными на данный момент остаются 209 жилых домов в 10 населенных пунктах, за сутки от воды освободилось 10 домовладений. На данный момент электричество восстановлено в 253 домах», — заявил Хоценко.
В домах, освобожденных от воды, проводят просушку и дезинфекцию, пояснил глава региона, также жилье подключают к электроснабжению.