Как легче пережить жару и не получить тепловой удар?

Не охлаждайте помещение или салон машины до минимальной температуры. Переход из прохладной комнаты на жару и обратно создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Возможно, температура в 26 градусов тепла в офисе покажется не очень комфортной, но если за окном 38 градусов, это будет безопаснее для здоровья.