В жару у человека могут обостряться любые заболевания, тем более заболевания сердечно-сосудистой системы — собрали советы врачей, как пережить жару.
В жару у человека могут обостряться любые заболевания, особенно заболевания сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Плохо чувствуют себя люди и с бронхиальной астмой. Заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Валентина Карпова рассказывает, как легче пережить жару и не получить тепловой удар.
Для того, чтобы избежать обострения заболеваний, имейте под рукой те препараты, которые вы принимаете постоянно по рекомендации врача.
В жаркую погоду стоит пить больше жидкостей — воду, зелёный чай, минералку, которые прекрасно снимают жажду и восстанавливают баланс микроэлементов.
Используйте средства защиты от солнца — головные уборы, солнцезащитные очки и кремы.
Именно в часы полуденного зноя увеличивается количество инсультов и инфарктов среди людей старшего возраста, в том числе и дачников. Лучше работать в утренние часы или вечерние. Делать небольшие перерывы в работе, отдыхать, можно попить чаю — он восстановит силы.
Избегайте длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самые жаркие часы — с 11 до 17. Пребывание на солнце в жаркий период небезопасно даже для абсолютно здоровых людей.
Временно снизьте физически нагрузки или перенесите их на раннее утро или поздний вечер.
Откажитесь от курения. Склонность к тромбообразованию у курящих людей повышена почти вдвое.
Перестаньте употреблять любой алкоголь. Токсичный продукт его распада — ацетальдегид — способен нарушать сердечный ритм. Это особенно опасно в жару, когда нагрузка на сердце повышена.
Сократите количество пищи. Для ее переваривания требуется достаточно большое количество энергии, а в жаркую погоду лучше уменьшить энергозатраты.
Выпивайте не менее полутора, но и не более трех литров воды в день, чтобы не нарушить водно-солевой обмен в организме. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний ограничьтесь двумя литрами. Не употребляйте острую пищу и сладкие напитки — эти продукты вызывают сильную жажду.
Если работа требует пребывания под прямыми лучами солнца, старайтесь раз в 10−15 минут уходить в тень или кондиционируемое помещение.
Не охлаждайте помещение или салон машины до минимальной температуры. Переход из прохладной комнаты на жару и обратно создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Возможно, температура в 26 градусов тепла в офисе покажется не очень комфортной, но если за окном 38 градусов, это будет безопаснее для здоровья.