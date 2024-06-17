Количество районов с ограничением на посещение лесов продолжает расти

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены в 38 районах Беларуси, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.
Накануне таких районов было только 20.
Больше всего в понедельник ограничений в Могилевской области — 11 районов. Это Белыничский, Бобруйский, Быховский, Глусский, Кировский, Кличевский, Осиповичский, Славгородский, Круглянский, Чериковский и Шкловский.
Желтым цветом на карте ведомства также окрашены 10 районов Гомельской области — это Брагинский, Житковичский, Жлобинский, Калинковичский, Лельчицкий, Октябрьский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский и Хойникский.
В Витебской области таких районов семь (Докшицкий, Дубровенский, Лепельский, Оршанский, Сенненский, Толочинский и Чашникский), а в Брестской — пять (Брестский, Жабинковский, Каменецкий, Кобринский и Малоритский).
В Минской области ограничено посещение лесов в четырех районах: Березинском, Логойском, Пуховичском и Червенском.
В Гродненской такие меры были приняты в только в Гродненском районе.
Остальные регионы окрашены на карте Минлесхоза зеленым цветом, это значит, что они полностью открыты для посещения лесных массивов.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.