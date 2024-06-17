Врач Карпова назвала лёгкие способы справиться с летней жарой

«Именно в часы полуденного зноя увеличивается количество инсультов и инфарктов среди людей старшего возраста, в том числе и дачников. Лучше работать в утренние часы или вечерние. Делать небольшие перерывы в работе, отдыхать, можно попить чаю. Также не охлаждайте помещение или салон машины до минимальной температуры. Переход из прохладной комнаты на жару и обратно создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — говорит врач.