Врач Карпова назвала лёгкие способы справиться с летней жарой

Заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Валентина Карпова рассказала kuzbass.aif.ru, как легче пережить жару и не получить тепловой удар.
«Именно в часы полуденного зноя увеличивается количество инсультов и инфарктов среди людей старшего возраста, в том числе и дачников. Лучше работать в утренние часы или вечерние. Делать небольшие перерывы в работе, отдыхать, можно попить чаю. Также не охлаждайте помещение или салон машины до минимальной температуры. Переход из прохладной комнаты на жару и обратно создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — говорит врач.
Среди её советов и многим знакомые: пить больше жидкости (но не сладкой), есть меньше, отказаться от курения и алкоголя, использовать средства защиты от солнца, избегать долгого пребывания на открытых пространствах и другое. Все советы можно прочитать здесь.