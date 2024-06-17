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Врач Карпова назвала лёгкие способы справиться с летней жарой

В жару у человека могут обостряться любые заболевания, особенно заболевания сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.

Заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Валентина Карпова рассказала kuzbass.aif.ru, как легче пережить жару и не получить тепловой удар.

«Именно в часы полуденного зноя увеличивается количество инсультов и инфарктов среди людей старшего возраста, в том числе и дачников. Лучше работать в утренние часы или вечерние. Делать небольшие перерывы в работе, отдыхать, можно попить чаю. Также не охлаждайте помещение или салон машины до минимальной температуры. Переход из прохладной комнаты на жару и обратно создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — говорит врач.

Среди её советов и многим знакомые: пить больше жидкости (но не сладкой), есть меньше, отказаться от курения и алкоголя, использовать средства защиты от солнца, избегать долгого пребывания на открытых пространствах и другое. Все советы можно прочитать здесь.