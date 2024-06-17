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В Воронеже пройдет уличный бал «Вальс цветов»

Праздник запланирован в парке «Орленок».

21 июня в Воронеже пройдет «Вальс цветов». Второй Воронежский инклюзивный бал с участием людей с инвалидностью и без состоится в парке «Орленок». Организаторы выбрали дату неслучайно: 21 июня — Международный день цветов. Устроители считают, как и цветы, люди нуждаются в заботе и внимании, чтобы расти и процветать. Особенно, если эти люди — с ограниченными возможностями.

— К сожалению, не все люди получают то, что им нужно для роста и развития. Некоторые сталкиваются с трудностями и препятствиями, которые мешают им раскрыть свой потенциал. А кто-то имеет ограничения с самого рождения. Однако, несмотря на различия, все мы хотим любви, понимания и уважения. И когда мы можем принять и ценить разнообразие друг друга, мы создаем прекрасный сад, где каждый цветок может расцвести в полную силу, — отмечают организаторы. — Мы решили выйти на открытую площадку в парк, потому что это важно для людей с инвалидностью. Замкнутость в квартире и только близкие не должны быть единственным кругом общения, люди с инвалидностью должны иметь возможность свободно посещать культурно-массовые мероприятия, работать, заниматься спортом, путешествовать, танцевать, жить полной жизнью, находить друзей. А для остальных воронежцев это возможность узнать, что люди с инвалидностью такие же участники нашего социума только с некоторыми особенностями, их не надо бояться или игнорировать.

На мероприятии запланированы танцевальная программа в стиле XIX—XX вв.еков, вокальные номера, фотосессия у двух фотозон. Начало бала в 17.00, вход свободный, 6+

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