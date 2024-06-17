В Новокузнецке определили места отдыха у воды в каждом районе города

Новокузнецкие власти определили количество мест отдыха у воды в каждом из районов Новокузнецка.
В Центральном районе их будет шесть, в Заводском — три, в Орджоникидзевском — два и в Куйбышевском — один. Сейчас комиссия принимает объекты. Все шесть мест отдыха у воды Центрального района уже прошли приёмку.
Два места отдыха у воды — «Лесная республика» и «Нептун-1» — пока не готовы к летнему сезону. Для приведения в соответствие пляжа у «Нептун-1» для людей с ограниченными возможностями здоровья специалисты подготовили поручения.
Сотрудники мэрии сообщили, у воды уже есть отдыхающие, в том числе дети, а значит ответственным службам нужно усилить обеспечение безопасности у воды. Так, в Юрге пару дней назад утонул 17-летний подросток, который решил покупаться в местном водоёме.
Также мы писали, что в Роспотребнадзоре назвали опасные для отдыха пляжи в Кузбассе.