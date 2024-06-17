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Жительницу Андижана оштрафовали за ношение бурки в общественном месте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистанцев, находящихся с закрытым лицом в общественных местах, начали привлекать к ответственности. Наказание за не позволение идентифицировать личность появилась в ноябре прошлого года.

В Мархаматском районном суде по уголовным делам 14 июня состоялось слушание по делу местной жительницы, находившейся в общественном месте в бурке. На нее был составлен административный протокол по статье 184−4 КоАО (нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность). Об этом стало известно из приговора суда.

Нарушительница признала свою вину, пообещав, что подобное больше не повторится, а также попросила суд смягчить ей наказание. В итоге суд назначил ей штраф в размере 1 БРВ (340 тысяч сумов).

штрафы