Жительницу Андижана оштрафовали за ношение бурки в общественном месте

В Мархаматском районном суде по уголовным делам 14 июня состоялось слушание по делу местной жительницы, находившейся в общественном месте в бурке. На нее был составлен административный протокол по статье 184−4 КоАО (нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность). Об этом стало известно из приговора суда.