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Стало известно, кто из артистов выступит на «Алых парусах»

В 2024 году на празднике «Алые паруса» выступит один из самых молодежных составов. Многих участников отобрали на основании их рейтингов среди выпускников.

В этот раз среди приглашенных звезд оказались поп-исполнители Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко и Алсу, тиктокер и певец AMIRCHIK, поп-рок-группа IOWA, а также рэпер ST. Каждое выступление будет сопровождаться танцевальными номерами балета «Тодес» и цирковых артистов. Впервые на сцену выйдут юные акробаты.

Концерт на Дворцовой начнется 28 июня в 22:00 и продлится 2 часа 40 минут. После этого в самое темное время суток в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу. Во время представления бриг «Россия» с алыми парусами пройдет через створы Троицкого и Дворцового мостов, совершит разворот, а тысячи выпускников загадают желания.

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