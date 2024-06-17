Стало известно, кто из артистов выступит на «Алых парусах»

Концерт на Дворцовой начнется 28 июня в 22:00 и продлится 2 часа 40 минут. После этого в самое темное время суток в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу. Во время представления бриг «Россия» с алыми парусами пройдет через створы Троицкого и Дворцового мостов, совершит разворот, а тысячи выпускников загадают желания.