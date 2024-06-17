В Кемерове снесут 12 объектов, в том числе ларьки с мороженым и овощами

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов постановил демонтировать незаконно размещённые объекты, владельцы которых неизвестны и которые расположены на «чужих» землях. В список попали пять гаражей, веранда и шесть киосков, в том числе с мороженым и овощами.