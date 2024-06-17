В Кемерове снесут 12 объектов, в том числе ларьки с мороженым и овощами

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов постановил демонтировать незаконно размещённые объекты, владельцы которых неизвестны и которые расположены на «чужих» землях. В список попали пять гаражей, веранда и шесть киосков, в том числе с мороженым и овощами.
«Вывоз и хранение демонтированных объектов и находящегося внутри него имущества осуществить силами специализированной организации. Комиссии осуществить мероприятия по демонтажу не позднее 31 декабря 2024 года», — написано в документе.
Так, в список гаражей попали те, что находятся западнее дома на ул. Каменской 3 и 5, восточнее дома по ул. Мичурина, 60 и северо-западнее дома 106а по пр. Ленина.
На пр. Советском, 35 снесут веранду. Горожане лишатся и шести киосков: трёх по продаже овощей и фруктов (пр. Шахтёров, 58, 74 и 90), киоска на пр. Ленина, 90, продовольственного киоска по ул. Патриотов от ул. Радищева до ул. Ю. Двужильного и ларька с мороженым «Славица» по ул. Кирова, 41.