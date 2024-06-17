Организаторы назвали дату авиашоу в Мочище 2024

Стали известны даты авиашоу в Мочище. В этом году фестиваль будет называться «За нашу победу — на взлёт!» и пройдет в Новосибирске с 26 по 28 июля.
Об этих датах сказано в постановлении губернатора Новосибирской области. Будет создан оргкомитет, который разработает программу праздника и проконтролирует его проведение. В комитет войдут 33 чиновника, в их числе замгубернатора Сергей Нелюбов, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов и начальник отдела организационной, правовой работы и контроля министерства физкультуры и спорта Новосибирской области Анастасия Мугурская.
Напомним, в 2023 году в шоу участвовали 400 участников и 80 самолетов. Новосибирцы наблюдали за показательными выступлениями, прыжками парашютистов, пролетом воздушных шаров. Завершил фестиваль большой концерт.