Организаторы назвали дату авиашоу в Мочище 2024

Об этих датах сказано в постановлении губернатора Новосибирской области. Будет создан оргкомитет, который разработает программу праздника и проконтролирует его проведение. В комитет войдут 33 чиновника, в их числе замгубернатора Сергей Нелюбов, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов и начальник отдела организационной, правовой работы и контроля министерства физкультуры и спорта Новосибирской области Анастасия Мугурская.