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Незаконный лагерь организовал председатель новосибирского СНТ

Его уже закрыли.

Источник: Комсомольская правда

Несанкционированный лагерь организовали в одном из новосибирских СНТ. Открыл его руководитель сообщества. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

— На территории садового товарищества председатель организовал несанкционированный мини-лагерь, куда привез чужих детей, — рассказал на совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона призвал обращать внимание на такие ситуации. А руководителям местного самоуправления необходимо выявлять такие случае. По словам губернатора, на территории области появление таких незаконных лагерей недопустимо.