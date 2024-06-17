Незаконный лагерь организовал председатель новосибирского СНТ

Несанкционированный лагерь организовали в одном из новосибирских СНТ. Открыл его руководитель сообщества. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.
— На территории садового товарищества председатель организовал несанкционированный мини-лагерь, куда привез чужих детей, — рассказал на совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Глава региона призвал обращать внимание на такие ситуации. А руководителям местного самоуправления необходимо выявлять такие случае. По словам губернатора, на территории области появление таких незаконных лагерей недопустимо.