В Прикамье закупят 18 беспилотников для охраны и защиты лесов

«Применение беспилотных систем должно решить сразу несколько задач: повысить эффективность охраны и защиты лесов, сократить время обнаружения очага возгорания, снизить риски и опасность для жизни и здоровья пожарных при ликвидации пожаров»- рассказал глава Минприроды ПК Дмитрий Беланович.