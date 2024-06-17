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В Прикамье закупят 18 беспилотников для охраны и защиты лесов

Их общая стоимость составит 33,6 млн рублей.

Источник: Минприроды Пермского края

В 2024 году, в рамках нового федерального проекта «Развитие отечественных беспилотных систем», власти Перми закупят 18 беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Пермского края.

На эти цели Пермский край получил из федерального бюджета 33,6 млн. руб. В ведомстве уточнили, что оборудование необходимо для контроля и охраны лесничеств региона.

«Применение беспилотных систем должно решить сразу несколько задач: повысить эффективность охраны и защиты лесов, сократить время обнаружения очага возгорания, снизить риски и опасность для жизни и здоровья пожарных при ликвидации пожаров»- рассказал глава Минприроды ПК Дмитрий Беланович.

Ранее «Комсомолка» напоминала пермякам о правилах поведения на территории городских лесов. На комплексных местах отдыха запрещено разведение открытого огня.