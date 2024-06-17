Мэр Омска поручил проверить кондиционеры в общественном транспорте

Градоначальник отметил, что ежедневно на линию выходит 153 автобуса и 111 троллейбусов, оснащенных салонными кондиционерами. Однако судя по жалобам омичей, не все водители включают в них кондиционеры, несмотря на жару. Шелест отметил, что пассажиры могут попросить кондуктора или водителя включить кондиционер.