Мэр Омска поручил проверить кондиционеры в общественном транспорте

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что к нему поступило несколько жалоб на общественный транспорт, где были выключены кондиционеры.
Градоначальник отметил, что ежедневно на линию выходит 153 автобуса и 111 троллейбусов, оснащенных салонными кондиционерами. Однако судя по жалобам омичей, не все водители включают в них кондиционеры, несмотря на жару. Шелест отметил, что пассажиры могут попросить кондуктора или водителя включить кондиционер.
Также мэр дал поручение тщательно проверить системы кондиционирования и произвести ремонт немедленно, если он необходим.