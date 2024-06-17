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Мэр Омска поручил проверить кондиционеры в общественном транспорте

Омичи несколько раз жаловались на жару и духоту в транспорте.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что к нему поступило несколько жалоб на общественный транспорт, где были выключены кондиционеры.

Градоначальник отметил, что ежедневно на линию выходит 153 автобуса и 111 троллейбусов, оснащенных салонными кондиционерами. Однако судя по жалобам омичей, не все водители включают в них кондиционеры, несмотря на жару. Шелест отметил, что пассажиры могут попросить кондуктора или водителя включить кондиционер.

Также мэр дал поручение тщательно проверить системы кондиционирования и произвести ремонт немедленно, если он необходим.